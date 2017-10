En verdad os digo, amables lectores, que mi deseo para este nuevo artículo pasaba inexorablemente por escribir en su totalidad de la conferencia pronunciada por el torrevejense, y sin embargo amigo, Rafael Torres, sobre aspectos relativos a la arqueología en la Vega Baja y Torrevieja, por supuesto. El Casino estuvo abarrotado, y la conferencia fue interesantísima a más no poder. Rafa tiene un mérito extraordinario por ser un estudioso irreprimible de la Historia. En el argot estudiantil, diríamos (hace ya unos cuantos años) que es un empollón y se sabe nombres y fechas al dedillo, sin pestañear, gracias también a su memoria. Recojo, casi sin querer queriendo, dos guiños que tuvo hacia las autoridades. Una, que tiene elementos interesantes en casa, que los donaría con gusto a un futuro Museo y no a un almacén como el que actualmente existe. Y dos, que es la oportunidad histórica, tal vez, para que el departamento correspondiente del Ayuntamiento haga un brevísimo esfuerzo y edite el libro que ha escrito Rafael Torrers Montesinos. Eso honraría mucho más al Instituto Municipal de Cultura, sin duda. De no ser así, cabría decir que volveríamos a estar casi secuestrados los torrevejenses en conocer algo más nuestra joven historia. Y digo esto porque tengo la ligera sensación de que, errores de bulto aparte, el actual equipo de Gobierno camina en corto, como casi secuestrado. Tiene mucha razón Samper (Sueña Torrevieja) en varias cosas en su entrevista del diario Información, pero voy a destacar dos; la primera es que mover un papel, iniciar un contrato en en el Ayuntamiento, hacer las cosas en base a ley, cuesta Dios, ayuda, y no sé cuántas cosas más. Y segunda, que el futuro de su partido pasa, creo yo, por volver a los orígenes, es decir, fusionarse de nuevo con los socialistas, si es que de aquí a dos años queda algo de ellos, que yo espero que sí, claro. Si no hay Presupuestos (y lo sensato es que una mayoría los respaldara y después fiscalizara al máximo); si no hay manera humana de abrir el Teatro; si apenas se puede invertir en limpiar y asear esta sucia ciudad (aunque nos estemos gastando un pastizal, sin contrato); si no hay manera legal de eliminar la pasta que cuesta alquilar locales para oficinas públicas; si no, si no, si no… Está claro el mensaje: nos encontramos con un equipo de Gobierno maniatado, o por decirlo como el titular: casi secuestrado. Y es una pena para el futuro de la ciudad, si es que todavía se vislumbra algo de futuro, que no lo sé. En fin, salud y buena quincena.

Óscar A. Claramunt