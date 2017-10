El Periódico de Torrevieja nº605

Desde la distancia, contemplamos atónitos los acontecimientos de las últimas fechas en Cataluña. A la vista de lo ocurrido, pocos dirían que vivimos en una democracia. La cuerda se ha tensado tanto, por ambas partes, que nadie sabe hasta dónde va a llegar la situación. El clima de conflicto y crispación nos ha salpicado hasta aquí, en Torrevieja. No en vano, algunos nos situarían dentro de los «Països Catalans», y otros optarían por la anexión a la vecina Región de Murcia, o directamente por la independencia, con cierta añoranza cantonalista. En este caso, los sucesos de Cataluña han venido a amplificar la polémica con el valenciano que ya resonaba en los últimos tiempos por estas tierras, donde el valenciano nunca ha sido lengua materna. En este contexto histórico, no es de extrañar que se haya formado cierto revuelo en torno a algunas actividades, organizadas precisamente en estas fechas, donde se fomentaba el conocimiento y uso del valenciano, aunque finalmente no llegó la sangre al río. Afortunadamente, en Torrevieja predomina el carácter festivo de sus gentes, y estos días se pudo ver en las calles con la Romería de pre-Feria y la gran participación en las Fiestas de La Mata. En los próximos días, Torrevieja será invadida por la alegría de la Feria de Sevillanas, rodeada de otros eventos como la Comarcón y las Fiestas de Begoña. Y es que quizá aquí, a fin de cuentas, somos más partidarios de dejar «plantadas» a las altas instancias que pretenden que nos enzarcemos entre nosotros en batallas de las que sólo se beneficiarán ellas, y afrontar la vida con alegría y buen humor.