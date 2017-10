Es un golpe de estado. España vencerá

Los independentistas golpistas catalanes, al mando de los Bolcheviques de la «CUP» y propulsados desde Madrid y Barcelona por los populistas Pablo Iglesias y Ada Colau, han llevado a CATALUÑA hacia el abismo, pretendiendo arrastrar por el precipicio de la Historia a toda España. Han quebrado y dilapidado desde el autogobierno y las instituciones democráticas de la Generalitat, casi todo el espíritu de concordia de 1.978, patrimonio global de todos los españoles, y que ha generado nuestros mejores 40 años de siempre como País. Que nadie se engañe. Los responsables de lo que está ocurriendo en España, son Puigdemont, Junqueras y los que les apoyan. Ellos violaron la ley. Ellos empujaron al delito a la sociedad catalana, para tapar sus propias miserias y no dudaron en señalar al disidente y acosarlo; y humillarlo; a lo nazi. Ellos pusieron niños y ancianos por delante. Y algunos pensaron que todo era para hacer caer al PP y a Mariano Rajoy; qué error. La batalla no es contra el Gobierno. El ataque es contra el estado de derecho y nuestro futuro como nación. Sin respeto a la ley, no hay derechos. Sin democracia y legalidad no hay futuro. Ése es el plan de unos delincuentes catalanes al que se han sumado el ahora independentista líder de Podemos, y la alcaldesa de Barcelona. Para darle relevancia internacional, montaron un espectáculo bochornoso en forma de cacicada «a la búlgara», con cajas de plástico opacas llenas de papeletas trucadas a favor de un imposible, intentando camuflar su fondo golpista con una capa de democracia. Sin censo. Sin interventores, ni apoderados. Sin control electoral alguno. Sin Mossos. Fue un pucherazo incalificable. Mientras tanto, en Torrevieja, José Manuel Dolón, máximo responsable de la Policía Local, a través de Los Verdes, ha insultado a la Policia Nacional y a la Guardia Civil, calificándolos de «represores violentos contra las personas» por su actuación en Cataluña en defensa de la ley y de la Constitución. Peor ha sido el comunista Ferrández; mintió para apoyar a los golpistas en contra de España. Usó sin descaro a la sección femenina de Izquierda Unida acusando a la Policía Nacional de romperle a una señora los dedos en Cataluña «uno a uno», y «tocarle los pechos». Esta noticia falsa fue desmentida por su propia autora el día antes de que Ferrandez ordenara propagarla. Y Ciudadanos en Torrevieja silbando. «En el dulsísimo nombre».

Joaquín Albaladejo