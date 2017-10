La farsa del PP con la N-332 en Torrevieja

Julián Carcaño Pareja

Militante de Los Verdes de Torrevieja

Con muchos años de retraso el Ministerio de Fomento acaba de asumir que no le queda más remedio que acometer la realización de la obra de desdoblamiento de la Carretera Nacional 332 a su paso por Torrevieja que tantos atascos y problemas viene causando.

Para cualquier persona con un mínimo de sentido común y con los mínimos conocimientos legales y políticos, hay tres cosas que resultan evidentes:

1ª Las obras en una carretera nacional son de competencia estatal y corresponde realizarlas al Gobierno de España, tanto en su proyecto como en su ejecución y mantenimiento.

2ª El Partido Popular es el responsable de que estas obras no se hayan realizado hasta la fecha. Recordemos que el PP gobernó en Torrevieja entre 1988 y 2015 y en la Generalitat Valenciana entre 1995 y 2015. Además, coincidieron en sus gobiernos con los 8 años de mandatos de Aznar y con los 4 primeros años de Rajoy.

Tuvieron tiempo más que de sobra para proyectar y hacer esta obra, como se hizo hace ya bastantes años en Guardamar del Segura, pero, por razones inconfesables, el PP no pudo o no quiso que el desdoblamiento de la N-332 se hiciera en Torrevieja.

3ª Ha sido la postura enérgica del Ayuntamiento de Torrevieja que preside José Manuel Dolón la que ha forzado al Ministerio de Fomento a emitir una resolución en la que reconoce su responsabilidad sobre la construcción de la variante N-322 .

Durante años, el PP se ha venido amparando en un supuesto convenio firmado hace unos doce años entre la Generalitat Valenciana presidida por Francisco Camps y el Gobierno de España, según el cual la Generalitat haría el proyecto de la obra de desdoblamiento y el Ministerio de Fomento se encargaría de la adjudicación e inversión de la obra.

Pero el PP valenciano nunca demostró intención de que la obra se hiciera mientras estuvo gobernando hasta 2015. Eso sí, le exigieron a la Generalitat presidida por Ximo Puig que hicieran el proyecto que ellos nunca hicieron. Pero se descubrió el pastel podrido del PP: no existe el convenio tan cacareado por el PP sobre la obra de la variante de la N-332 a su paso por Torrevieja.

Es cosa sabida que los convenios entre dos administraciones públicas se formalizan por escrito, se firman entre las partes intervinientes y se registran en las oficinas públicas correspondientes.

En los dos últimos años, los vociferantes elementos del PP torrevejense como Albaladejo y Eduardo Dolón han mentido sin sonrojo durante este tema, pero nunca han mostrado a la opinión pública el supuesto convenio del que hablaban hasta la saciedad.

Una vez que el Ministerio de Fomento ha asumido una competencia que era suya, han corrido presurosos de forma pueril para intentar apuntarse un falso tanto en una rocambolesca reunión con el ministro Íñigo de la Serna celebrada el 15/09/17 en Alicante, en la que el ministro sigue la línea cínica del PP al asegurar que Fomento asume la redacción de un proyecto para desdoblar la variante aunque no era de su responsabilidad para «no perjudicar a Torrevieja».

Tres días después, en una entrevista publicada por Información el 18 de septiembre, además de confundir a Torrevieja con una pedanía dependiente del Ayuntamiento de Alicante, el Ministro de Fomento se pilla los dedos al afirmar que “El compromiso era que la Generalitat redactara el proyecto pero se echaron atrás en su compromiso”. Ya no se atreve a hablar del convenio (escrito) sino que habla de un compromiso (verbal), lo cual es un disparate mentiroso, ya que las administraciones no funcionan ni comprometen inversiones a través de compromisos verbales que no se trasladen a documentos escritos.

El Ministerio de Fomento se ha comprometido a realizar por fin el proyecto que hace muchos años debió de haber hecho. Ahora veremos si en ese estudio se reflejan los problemas que plantea el futuro desdoblamiento debido a la especulación urbanística desatada por los anteriores gobiernos locales del PP en torno a la zona de servidumbre de la N-332. Esto es lo que callan Albaladejo y Eduardo Dolón detrás de tanta farsa.

Esto es lo que callan Albaladejo y Eduardo Dolón detrás de tanta farsa.

¿Proponda el proyecto del ministerio realizar expropiaciones de terrenos?

¿Por qué nunca mostraron el convenio del que tanto han hablado?