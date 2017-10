… Un ratito de pie, y otro esperando

Sergio Almarza Lechado

Vocal de Ejecutiva Sueña Torrevieja

En plena Semana Europea de la Movilidad y cuando en 451 ciudades españolas se realizan actividades relacionadas con este tema, aquí en Torrevieja donde el primer edil pertenece a una formación ecologista, ya van dos años de gobierno en los que no se han hecho eco de ello, ni tampoco del Día sin Coches. Desde Sueña Torrevieja hacemos una reflexión de un tema candente y relacionado con el transporte público de la ciudad:

“No hay peor ciego que el que no quiere ver” dice el conocido refrán español. No es posible que, tras la celebración de veinte jornadas de mercadillo desde el traslado al nuevo emplazamiento, los torrevejenses continúen sufriendo cada viernes un servicio de transporte público inestable e insuficiente. No es aceptable que salga a los medios la máxima representación del Ayuntamiento a explicarnos que el coste para las arcas de la ciudad de esa nueva línea de transporte fue de 60€ durante el primer mes de funcionamiento calificándolo de “excelente”, cuando a día de hoy y tras consultar son centenares de personas las que continúan quejándose del servicio. No es posible que, tras meses, sigan considerado el traslado como satisfactorio o, directamente, obtener un “vamos bien” del concejal responsable.

Desde que Sueña Torrevieja tuvo conocimiento de las intenciones de la Concejalía de Transportes para iniciar los trámites de la modificación de recorrido de la línea C y la solicitud de la nueva línea exclusiva para el mercadillo, pusimos en conocimiento público que los usuarios sufrirían las consecuencias de un insuficiente servicio, y el tiempo nos dio la razón. No eran necesarias cifras, bastaba con conocer el servicio a pie de calle.

Empecinados con llevarlo al nuevo emplazamiento con sus más que válidos y justificados motivos apoyados por Sueña Torrevieja, no es excusa para que los responsables de elaborar estas modificaciones las tramitaran de manera ineficaz. Cuatro meses después, y tras las vacaciones estivales, decenas de adolescentes que usan la modificada Línea C, y que anteriormente no tenían problema alguno en usar el servicio para regresar a sus hogares, siguen quedándose en tierra tras su jornada lectiva porque dicha línea pasa por sus paradas ya cargada de gente que regresa del recinto. Centenares de personas que antes de la modificación usaban la misma línea para moverse por la ciudad o acudir a su puesto de trabajo, también sufren la ineficacia y los retrasos de hasta media hora en un servicio que antes sí podían considerar “excelente”.

Por todo ello, Sueña Torrevieja en beneficio de la ciudad considera necesario el estudio, por parte de la Concejalía de Transportes en conjunto con la empresa que ofrece el servicio, de un refuerzo de la línea H exclusiva al mercadillo, con un mayor recorrido que el actual, más paradas cercanas al antiguo emplazamiento tanto en los viajes de ida como de vuelta (Centro de Salud “La Loma”, Calle San José, Calle Patricio Zammit), y el retorno de la Línea C a su anterior recorrido sin alcanzar el mercadillo evitando así mayores retrasos, conflictos y confusiones en aquella parada. Además vemos favorable la aproximación de la línea A2 por la zona como ya hacía antiguamente por el Palacio de los Deportes. Creemos que la aproximación de la línea B desde su paso por el CC Habaneras es actualmente inviable debido a los colapsos que se producen en la rotonda de la Avda. Delfina Viudes.

Consideramos necesaria la pronta adecuación de la actual parada junto al nuevo emplazamiento, aunque sea provisional, para evitar las constantes confusiones que causa a los centenares de usuarios el no tener nada señalizado, ni contar con sombra ni asientos afectando a todos estos usuarios, principalmente de elevada edad, esperando a pleno sol. No es difícil ver que muchos usuarios con tarjeta prefieran pagar 1,35 euros de billete por un servicio que sí los lleve y recoja a su hogar sin riesgos innecesarios. Las penurias que se están causando a los ciudadanos y la imagen negativa por tener un servicio peor del que ya había salen bastante más caras que esos 60€ a los que se refería el Sr. Alcalde. Bien estaría elevar el coste y tener un servicio aceptable que continuar con la mediocridad que tantas personas viven cada viernes.

Tras la exposición de la mala gestión y viendo que se hace caso omiso de la incentivación del uso del transporte público y que no se realiza ningún acto referente a esta semana de la movilidad y al Día sin Coches, desde Sueña Torrevieja intuimos la poca preocupación de este gobierno por el Medio Ambiente más allá de visitar las lagunas, conocer nuestro litoral o las salinas. No hubiera estado mal que, aprovechando el nuevo impulso que causa necesitar desplazamiento hasta el nuevo recinto y siendo este colapsado de vehículos privados cada viernes, desde el Ayuntamiento se hubiera realizado alguna campaña coincidiendo con este ejemplarizante día.