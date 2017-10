El PP acusa al Gobierno local de ceder jaulas para capturar gatos callejeros “sin cobertura legal”

La edil de Protección Animal defiende que solo se prestan en casos de urgencia

La concejala del PP Carmen Gómez Candel ha denunciado que en las dependencias de la Concejalía de Protección Animal se están cediendo jaulas trampa para capturar gatos callejeros “sin cobertura legal”, ya que, según indica, los ciudadanos dejan en depósito dinero en metálico, que va desde 20 hasta 50 euros, en función del tamaño de la jaula y no cuenta con ordenanza fiscal. Según la edil, el uso de dinero en metálico en el consistorio sólo se realiza en casos “muy excepcionales”, siempre bajo fiscalización de Intervención y Tesorería. Por ello, pidió al alcalde que “tome cartas en el asunto” y depure responsabilidades políticas.

“Excepcional”

Por su parte, la concejala de Protección Animal, Carmen Morate, señaló que son hechos de carácter “excepcional”, ya que las jaulas trampa se prestan únicamente para capturar gatos callejeros en casos de urgencia, como felinos enfermos, preñados o que causan muchas molestias, y en caso de que las voluntarias del proyecto CES no pueden acudir en ese momento. Morate indicó que se requiere una fianza a los ciudadanos que no están registrados como voluntarios ni como alimentadores oficiales para impedir que ésta no sea devuelta. La edil defendió que esta forma de proceder “nos da agilidad a la hora de solucionar problemas vecinales”.