Torrevieja: ¿murcianos o manchegos?

Ya conocemos el Proyecto de Presupuestos del Gobierno autonómico valenciano para el 2018. Evidencian lo que PSOE, COMPROMÍS y PODEMOS desean invertir en Torrevieja el próximo año. Su apuesta económica con nuestra ciudad se resume en una palabra de cuatro letras: N A D A. Ni 1€. Eso es lo que nos aprecian los representantes de Puigdemont, Junqueras y Forcadell en nuestra comunidad autónoma. Los socios del nefasto «Pacto del Titanic» se repartieron la Generalidad Valenciana con una máxima: «salvar a las personas». A tenor de lo visto y analizado en las cuentas autonómicas en los últimos dos años y medio, para Ximo Puig y Mónica Oltra, los vecinos de Torrevieja somos cualquier tipo de cosa o animal, pero no personas. No lo somos para recibir de Valencia inversiones que mejoren nuestra calidad de vida. Para ellos, sin embargo, sí somos «personas» susceptibles de ser adoctrinadas para embucharnos con el invento de «Los Països Catalans»; y también somos «personas» para sufrir el aumento colosal de impuestos autonómicos que nos han clavado los catalanistas de Compromís, y los consentidores socialistas. Para éstos, y para Compromís, Torrevieja merece ser tratada como un municipio murciano o castellano-manchego. Nuestra ciudad recibe lo mismo que Cartagena o Albacete del Presupuesto de la Generalidad Valenciana del 2018 de Puig y de Oltra: cero euros en inversión educativa; cero euros en inversión para Juventud; cero euros en inversión para la Tercera Edad; cero euros en inversión en materia de Vivienda; cero euros en inversión para carreteras autonómicas. Si fuéramos murcianos o manchegos, recibiríamos de Valencia lo mismo: cero euros. Todo esto tiene una lectura real y terrible para nuestro municipio. El triste Gobierno municipal de José Manuel Dolón, soportado por Ciudadanos en Torrevieja, no tiene peso político alguno en el Gobierno Valenciano. Pero, ¿qué podemos esperar del único Gobierno municipal de toda España que borra del cartel oficial de sus Fiestas Patronales locales el nombre del Santo o Virgen por la que existen estas celebraciones? Si a José Manuel Dolón y a Ciudadanos les da vergüenza y reniegan del origen y tradiciones de su pueblo, ocultando que celebraremos LAS FIESTAS PATRONALES EN HONOR A LA INMACULADA CONCEPCIÓN, es imposible que en Valencia reivindiquen las inversiones que nos merecemos. Con este elenco en Torrevieja, sería mejor tener hoy de alcaldesa a la Lily, y de teniente alcalde al Lobo. «En el Dulsísimo Nombre».