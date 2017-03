Los ladrones, sus cómplices y sus víctimas

Estimados amigos, la indignación que me embarga, por tener que aguantar diariamente a tanto sinvergüenza, no tiene límites. Ejemplo: El Fondo Monetario Internacional -FMI- le recomienda al Gobierno de España que bajo ningún concepto derogue la Reforma Laboral, que abarate el despido y vigile a los parados si están recibiendo una prestación oficial, etc. -a los parados que no tienen ningún ingreso, ésos que se mueran-, que hay muchos en la Oficina de Empleo esperando que les apliquen la Reforma Laboral…

Lo más indignante es que estas recomendaciones salen de una organización que no se presenta a las elecciones, y cuyo objetivo es incidir en los Gobiernos de los países, y forzar y torcer sus leyes, y que esos Gobiernos sean unos títeres, en perjuicio de sus ciudadanos.

La presidenta actual del Fondo Monetario Internacional -FMI- es Christine Lagarde, una personaje que «oficialmente» cobra aproximadamente 300.000 euros anuales, y que no tienen escrúpulos estos sinvergüenzas en plantear que se vigile a parados que cobran al mes de prestación -el que los cobra- 600 euros mensuales.

Lo más sangrante es la codicia y la falta de ética y moral sin límites de esta gentuza, y tenemos ejemplos como el del expresidente del FMI, sr. Rodrigo Rato, un «presunto» al que acusa Hacienda de defraudar 68 millones de euros. Tela marinera, eso es la basura diaria que tenemos que soportar.

En los cómplices, tenemos ejemplos descarados, como el comportamiento de sumisión de la Fiscalía en el caso Noos, que ha conseguido que la Infanta Cristina se vaya de rositas en este caso.

Seguimos con los cómplices incrustados en casi todos los medios de comunicación -radios y televisiones-, esos tertulianos que son maestros en todo y que todos los días están babeando y arrastrándose ante el poder, tratando de que los ciudadanos veamos lo blanco negro. Ése es su trabajo sucio.

Las víctimas somos todos los ciudadanos de a pie, que tenemos que soportar todos estos atropellos, como el paro, los contratos basura, los recortes, etc., y no digamos nada de la campaña de la confusión sobre el tema de las pensiones, montado por el Gobierno del sr. Rajoy, y la derechona de este país que se llama España.

Posdata: Parece que las «chicas» de Ciudadanos van a votar a favor de los presupuestos municipales de 2017 en el Ayuntamiento torrevejense. Seguimos galopando…

¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido