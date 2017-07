Es de vergüenza. La cueva de Alí Babá

Este «juntaletras» -expresión de algún descerebrado- no sale de su asombro de lo que está viviendo últimamente en Torrevieja, desde una perspectiva democrática. Desde una perspectiva de un contribuyente torrevejense, que no sale de su asombro y perplejidad, con que sigan saliendo en los medios todos los días los «presuntos» chorizos, que en su mayoría son del PP en la Vega Baja.

En lo que respecta al funcionamiento diario en Torrevieja, yo me quedo de piedra con que personajes del PP, como la concejal Sandra Sánchez, tengan el «morro» de reclamar mejoras en las urbanizaciones de las Torretas.

Soluciones que el PP no realizó en los 30 años que ellos han estado en el Gobierno municipal torrevejense, y que han propiciado una Torrevieja que es la más pobre de España. De vergüenza.

Se les tenía que caer la cara de vergüenza a los del PP -y hay que recordarlo todos los días- por el tema del Teatro Municipal, que, después de 11 años desde que acabaron las obras, no haya un arquitecto que avale el final de esas obras, que tienen por objetivo el final de esas obras para arreglar todas las ilegalidades que se cometieron en su construcción.

Quiero recordar al sr. Albaladejo y al sr. Eduardo Dolón, ex-alcalde de Torrevieja -dos bocazas- que el actual Gobierno municipal torrevejense tiene un respaldo democrático de una parte muy importante de la ciudadanía torrevejense. Así que un respeto democrático a todas esas personas que han votado al equipo de Gobierno torrevejense.

Es vergonzoso que el PP torrevejense haya elegido presidente local a Eduardo Dolón, un personaje que está investigado -imputado- por el caso Vela Mata. Por bastante menos, estos artistas pidieron la cabeza política de África Celdrán, una neófita honesta metida a política. Un saludo, África.

No quiero acabar este escrito sin recordar a Sueña Torrevieja sus orígenes y sus objetivos. Un saludo para ellos, y recordarles que no vale todo. A reflexionar.

Seguimos galopando…

¿Hasta cuándo? Al tiempo.

Gerardo Garrido